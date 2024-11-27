Iğdır’da karla kaplı mezra yolları trafiğe açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da karla kaplı mezra yolları trafiğe açıldı

Iğdır’da kar yağışı sonrası mezralarda mahsur kalan köylüleri özel idare ekipleri kurtardı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlara bindirilerek güvenli bölgeye götürüldü.

Iğdır Merkeze bağlı Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Kavaktepe köyü ve köye bağlı Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarında mahsur kalan köylüler durumu yetkililere bildirdi. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler vatandaşların ve hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köye ulaştı. Mezralara da ulaşan ekipler araçlar için yol açtı. Köylüler büyükbaş hayvanlarını kamyonetlere bindirerek şehire doğru yol aldı.

Kavaktepe Köyü Muhtarı Nezir Beksarı, kar yağışı sonrası köyde vatandaşların mahsur kaldığını İl Özel İdaresine ait ekiplerin yolu açtığını belirtti.

Iğdır’da karla kaplı mezra yolları trafiğe açıldı

Iğdır’da karla kaplı mezra yolları trafiğe açıldı

Iğdır’da karla kaplı mezra yolları trafiğe açıldı

Iğdır’da karla kaplı mezra yolları trafiğe açıldı

Iğdır’da karla kaplı mezra yolları trafiğe açıldı

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