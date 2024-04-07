Iğdır’da 'kızamık' alarmı: Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşünüyoruz

Kaynak: DHA
Iğdır’da 'kızamık' alarmı: Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşünüyoruz
Iğdır'da yabancı uyruklu kişi ya da kişilerden bulaştığı düşünülen kızamık hastalığına karşı alarm verildi.

Iğdır'da 480 sağlık çalışanının görev yaptığı Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde, acil serviste görevli bir doktorun testlerinde kızamık tespit edilmesi üzerine olası bir salgın durumuna karşı harekete geçildi.

Hastanenin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu. İçeride yer alan iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu.

Hastaneye gelenler triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, sarı ve yeşil alanlara, kızamık belirtisi belirlenmesi halinde ise izolasyon odalarına yönlendiriliyor.

“SURİYE YA DA AFGAN UYRUKLU KİŞİLERDEN BULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak."

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