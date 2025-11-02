YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Melekli Beldesi’nde düzenlenen yasadışı köpek dövüşüne yönelik operasyonda 14 kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslara hem adli işlem başlatıldı hem de idari para cezası uygulandı.

Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet edenlere geçit vermeyen Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melekli Beldesi’nde aldıkları bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

YASA DIŞI FAALİYETE BASKIN

Jandarma unsurlarınca icra edilen operasyon neticesinde, köpek dövüşü yapıldığı esnada toplam 14 şahıs suçüstü yakalandı. Yakalananlar arasında dövüş için kullanılan iki (2) köpeğin sahibi de bulunuyor.

HEM ADLİ HEM İDARİ CEZA

Suçüstü yakalanan şahıslarla ilgili olarak derhal yasal süreç başlatıldı. Olayla ilgili adli işlemlere başlanırken, aynı zamanda 14 şahsa Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet kapsamında ağır idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamındaki faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.