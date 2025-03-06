Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da alev alan hafif ticari araç yandı. Çevredekiler, yangının sıçrama ihtimaline karşın yanındaki otomobili iterek bölgeden uzaklaştırdı.

Topçular Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Gaffar Gölçek'e ait hafif ticari araçta bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

ALEVLER ARACI SARDI

Cadde çift taraflı ulaşıma kapatılırken vatandaşlar alevlerin sıçrama ihtimaline karşın park halindeki otomobili itekleyerek yanan araçtan uzaklaştırdı. LPG'li aracın patlama ihtimaline karşı bölgede tedbir alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Iğdır Belediyesi itfaiye görevlileri, yangını söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

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