Iğdır'da korku dolu anlar... Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Topçular Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Gaffar Gölçek'e ait hafif ticari araçta bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.
ALEVLER ARACI SARDI
Cadde çift taraflı ulaşıma kapatılırken vatandaşlar alevlerin sıçrama ihtimaline karşın park halindeki otomobili itekleyerek yanan araçtan uzaklaştırdı. LPG'li aracın patlama ihtimaline karşı bölgede tedbir alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Iğdır Belediyesi itfaiye görevlileri, yangını söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.