Iğdır'da sel felaketi!

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Saat 21.30 sularında başlayan sel felaketi, köyde büyük çapta maddi zarara yol açtı.

AFAD’a yapılan ihbarın ardından bölgeye hızla İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Gece geç saatlerde köye ulaşan ekipler, selin ardından çamura saplanan traktörleri kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlara yardım eden ekipler, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Çarman, selin neden olduğu hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü, temizlik ve onarım faaliyetlerinin hızla devam ettiğini kaydetti.

Yetkililer, bölgede benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.