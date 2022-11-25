﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde, Kars'tan Iğdır'a silah getirip satacakları tespit edilen 2 kişi takibe alındı.







Fiziki ve teknik takip sonucu, Tuzluca ilçesine bağlı Sarıbulak köyü yakınlarında şüphelilerin içinde bulunduğu araca operasyon düzenlendi.







Operasyonda, 3 AK-47 kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 90 fişek ile 1 tabanca ele geçirildi.







Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.