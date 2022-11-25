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Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da, kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:39
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Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde, Kars'tan Iğdır'a silah getirip satacakları tespit edilen 2 kişi takibe alındı.



Fiziki ve teknik takip sonucu, Tuzluca ilçesine bağlı Sarıbulak köyü yakınlarında şüphelilerin içinde bulunduğu araca operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 3 AK-47 kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 90 fişek ile 1 tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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