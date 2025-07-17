Iğdır’da şüpheli valiz paniği

Iğdır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bahçesinde unutulan valiz paniğe neden oldu. Kurum çalışanları binadan tahliye edilirken, kontrollü şekilde patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli bahçede sahipsiz bir valiz fark ederek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, Iğdır-Erzurum karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri valizi kontrollü şekilde patlattı. Yapılan incelemede valizin içinde kıyafetler olduğu tespit edildi. Yol yeniden araç trafiğine açılırken, ekipler normale döndü.