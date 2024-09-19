Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Dün akşam 21.30 sularında Kazım Karabekir yol ayrımı olan yeni çevre yolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletten yola savrulan ve durumları ağır olan 2 kişi Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Gece 01.30 sularında ağır yaralı olan Azat Anacur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen diğer kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ekiplerin kaza ile ilgili çalışmaları devam ediyor.