Iğdır’da trafik kazası: İki kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Iğdır’da trafik kazası: İki kişi yaralandı

Iğdır'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı.

Iğdır’da trafik kazası: İki kişi yaralandı

Iğdır’da seyir halindeki otomobilin traktör arkasına bağlı römorka arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N. A. kontrolündeki 22 RT 530 plakalı otomobil,Tuzluca istikametinden gelerek Çarıkçı köyü kavşağından dönüş yapan ve Küllük köyü yönüne hareket eden traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, takside bulunan N.A. ile birlikte Z. A., araç içinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ve AFAD ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarma operasyonu başlattı. Yoğun çabalar sonucunda yaralılar, ekipler tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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