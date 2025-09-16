Iğdır’da Türk ve Azeri plakalı araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği noktada Türk ve Azerbaycan plakalı iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzluca ilçesinin Çevre Yolu kavşağında gerçekleşti. Türk ve Azerbaycan plakalı iki aracın yüksek hızla çarpışması sonucu araçlardan biri şarampole savruldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tuzluca ve Iğdır devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yolun tek şeritten kullanılması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

