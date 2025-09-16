Iğdır’da Türk ve Azeri plakalı araçlar çarpıştı: 6 yaralı



Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzluca ilçesinin Çevre Yolu kavşağında gerçekleşti. Türk ve Azerbaycan plakalı iki aracın yüksek hızla çarpışması sonucu araçlardan biri şarampole savruldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tuzluca ve Iğdır devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yolun tek şeritten kullanılması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.