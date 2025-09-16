Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen V.Y., O.Ç. ve E.S. isimli şüpheliler takibe alındı. Şahısların bulunduğu araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.