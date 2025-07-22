Iğdır’da uyuşturucu operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu!

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Son Haberler
Star TV'nin iddialı dizisi 'Çarpıntı' sete çıktı: İlk kareler geldi! İki anne, bir sır
'Çarpıntı' sete çıktı: İlk kareler geldi!
Ordu'nun Fatsa ilçesine 20 milyon TL’lik kredi desteği!
Ordu'nun Fatsa ilçesine 20 milyon TL’lik kredi desteği!
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama!
Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama!
İbrahim Kalın İYİ Parti'yi ziyaret etti
İbrahim Kalın İYİ Parti'yi ziyaret etti