Iğdır'da uzman çavuş boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Iğdır'da uzman çavuş boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Iğdır'da Uzman Çavuş Ferdi B, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra B'yi bıçaklayarak öldürdü.

Iğdır'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Ferdi B. (32), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra B'yi (25) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş Ferdi. B, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Esra B. ile otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.B, Esra B'yi bıçakladı.

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Daha sonra jandarmaya giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden F.B, teslim oldu.

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İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekipleri Esra B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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F. B. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, çiftin iki yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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