Iğdır'da Uzman Çavuş boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da Uzman Çavuş boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü

Iğdır'da görevden uzaklaştırılan bir uzman çavuş, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, görevden kısa süre önce uzaklaştırılan uzman çavuş Ferdi B. (32), bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki Esra B.'yi (25) alarak otomobille Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu boş araziye gitti. Yol kenarında duran Ferdi B., eşi ile konuşmaya başladı.

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Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi B., Esra B.'ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra B., vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Ferdi B., Esra B’yi olay yerinde kanlar içerisinde bıraktıktan sonra jandarmaya giderek teslim oldu. İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ferdi B., gözaltına alınırken, Esra B’nin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ferdi B’nin askerlik görevinden kısa süre önce uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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