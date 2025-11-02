YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye’ye giriş yapan ve şüpheli hareketler sergileyen A.İ. isimli kişiyi takibe aldı.

Yapılan detaylı aramalar neticesinde, şahsın vücut boşluklarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Radyolojik görüntüleme sonucu, şüphelinin makat bölgesinde dört farklı yabancı cisim olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilerek, çıkarılan cisimlerin içinde toplamda 140 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde taşımak ve ticaretini yapmak suçundan hakkında işlem başlatılan A.İ., Iğdır Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.