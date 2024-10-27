Iğdır’da yangın faciası! 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Iğdır’da yangın faciası! 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti

Iğdır’da bir gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti.

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar İleri öldü.

Yangın olayı Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı.Haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Iğdır’da yangın faciası! 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti

Iğdır’da yangın faciası! 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti

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