Iğdır'da zirai dona karşı bahçelerde ateş yakıyor

Iğdır'da kayısı üreticileri, birkaç gecedir yaşanan zirai dona karşı yeni çiçek açan ağaçların ve çağlaların zarar görmesini önlemek için bahçelerinde ateş yakıyor.

Türkiye'nin önemli kayısı merkezlerinden biri olan Iğdır'da üreticiler, ilkbaharın gelişiyle çiçek açan ve çağla haline gelen kayısı ağaçlarını dondan korumak için bahçelerinde yörede tütsü olarak bilinen ateş yakarak ağaçları dumanla kaplıyor.

Üretici Hasan Vurgun, bu durumu eski bir gelenek olan ateş yakma yöntemiyle aşmaya çalıştıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz bu sistemle soğuklara ve dona karşı mücadele ediyoruz. Bu uygulamadan her zaman verim alıyoruz. Iğdır'da yapmış olduğumuz kayısı ticaretinde Türkiye ve dışarıya ürün ihraç ediyoruz. Bilgili tarım yapmak gerekiyor. Çiftçilerimize eğitim verilmesi gerekiyor. Kazanç elde etmek için iyi bir tarım yapmak gerekiyor" diye konuştu.