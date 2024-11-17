Iğdır'daki esnafın sesi: Geçim derdi ve erken seçim çağrısı

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Iğdır’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, ekonomik sıkıntılar ve halkın taleplerine dikkat çekti. Ziyaretinde, 'Iğdır sokaklarında da Türkiye’nin her yerinde karşılaştığımız tablo ile yüz yüzeyiz. İnsanlar 'eski iş yok, tat yok, geçinemiyoruz' diyerek isyan ediyor' ifadelerini kullandı.

İncesu, yaptığı ziyaretler sırasında halkın geçim sıkıntısı ve geleceğe dair kaygılarının büyüklüğünü vurguladı. 'Bugün 81 ilde CHP milletvekilleri halkla bir arada, dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz. Iğdır da bu konuda bir istisna değil. Buradaki esnaf da benzer sorunlarla karşı karşıya' dedi.

Ziyaretin ardından konuşan İncesu, vatandaşların genel ekonomik durumdan duyduğu memnuniyetsizlik ve erken seçim talebinin arttığını belirtti. 'Halkımız, artık yeter, erken seçim olsun diyor. Memleketimizin değişmesi, barış ve kardeşliğin hakim olması için bir şeyler yapılmasını istiyorlar. Geçmişteki bolluk günlerinin geri gelmesini arzuluyorlar,' şeklinde konuştu.

İncesu, bu taleplerin kendilerine iletildiğini ve partinin politikalarının bu doğrultuda hazırlandığını ifade ederek, bu ihtiyaçların genel başkana aktarılacağını ve bir açıklama yapılacağını söyledi.