Iğdır'daki rüşvet ve uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Iğdır'daki rüşvet ve uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen rüşvet, insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklandı.


Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalar kapsamında, adliye çalışanlarına yönelik rüşvet, insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarıyla ilgili bir dizi operasyon gerçekleştirildi. İnsan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesinde faaliyet gösteren 9 eğlence yerine yönelik yapılan baskınlarda yakalanan 12 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekiplerince Iğdır Adliyesi'ne getirildi. Adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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