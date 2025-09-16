Iğdır’ın 60 yıllık baraj hayali gerçek oluyor

YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Doğu Anadolu’nun önemli tarım merkezlerinden Iğdır’da, yaklaşık 60 yıl önce tasarlanan Ünlendi Barajı hayali aralık ayında gerçeğe dönüşüyor. Tuzluca ilçesine bağlı Ünlendi Vadisi’nde yapımı 2018’de başlayan barajda çalışmalar sona yaklaşırken, aralık ayında su tutma işlemi başlayacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve Iğdır Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeyle 100 milyon metreküp su depolanması planlanıyor. Baraj kapasitesinin 60 milyon metreküpü sulama, 30 milyon metreküpü içme suyu, 10 milyon metreküpü ise havza suyu için kullanılacak.



Kurak iklim yapısına rağmen yoğun tarım yapılan kentte, tarımsal sulama ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması bekleniyor. Ayrıca içme suyu kalitesi bakımından sıkıntı yaşayan Iğdır’ın su ihtiyacı da büyük oranda Ünlendi Barajı’ndan sağlanacak.



“BİR DEVRİN BAŞLADIĞININ İŞARETİ”

Iğdır Valisi Ercan Turan, baraj çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, “Ünlendi Barajı, Iğdır’ın tarihinde halk arasında efsaneye dönüşmüş bir projeydi. 2 yıl önce Sayın Bakanımızın ziyaretiyle birlikte süreç hız kazandı. Milletvekilimiz Cantürk Alagöz’ün gayretleri ve Bakanlığımızın desteğiyle artık sona geldik. Ünlendi Barajı ilimizin içme suyu potansiyelini artırması açısından son derece önemli.” dedi.



Vali Turan, kil ve kaya dolgularının bitmek üzere olduğunu, mekanik aksamın da tamamlanmasıyla barajın hizmete gireceğini ifade ederek, “Yıllardır Iğdır’ın diline pelesenk olmuş Ünlendi Barajı inşallah tamamlanıyor. Bu, bir devrin başladığının işaretidir.” diye konuştu.



Kentte kayıp ve kaçak su kullanımına da dikkat çeken Turan, alınacak önlemlerle barajın 2050 yılına kadar Iğdır’ın içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Vali Turan, projeye destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve Milletvekili Cantürk Alagöz’e teşekkür ederek, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara şükranlarını sundu.