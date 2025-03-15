Iğdırspor, Ankaragücü'ne gol yağdırdı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 4-0 mağlup oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
12. dakikada Dorin Rotariu’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
15. dakikada defansın arkasında topla buluşan Thuram, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
58. dakikada Valentin Eysseric'in pasında topla buluşan Thuram, rakiplerini geçerek kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
62. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Daniel Avramovski'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
70. dakikada Halil İbrahim’in hatalı pasında araya giren Gökcan Kaya, topu filelere yolladı. 4-0