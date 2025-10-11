İğne ipliğe döndü! Ata Demirer günden güne eriyor

Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
Bir süredir hem verdiği kilolarla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Ata Demirer, 30 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Günden güne eriyen ünlü komedyen spor salonunda spor yaptığı anları paylaştı. Ata Demirer'in son halini görenler 'gençleşti resmen' yorumlarında bulundu.

Son dönemde verdiği kilolarla magazin manşetlerinden düşmeyen Ata Demirer, başka sırrının olmadığını söyleyerek zayıflama süreci hakkında konuşmuştu.

30 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Demirer, spor salonunda ter döktüğü anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Aşk haberleriyle de son günlerde gündeme gelen ünlü komedyen, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim Instegram hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Spor salonunda ilk olarak kondisyon bisikletinde poz veren ünlü isim, "Hareket hop hareket" ifadelerini kullandı.

Ardından kick boks yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, "Defansa gelin" dedi. Demirer'in spor salonunda ter döktüğü anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Katıldığı bir programda zayıflama sürecini anlatan Demirer yıllarca diyetisyenlere gittiğini, yürüyerek kilo verdiğini ve öğle-akşam ekmek yemediğini söyledi. Ünlü komedyen “Başka bir sırrım yok” ifadelerini kullanmıştı.

YORUM YAĞDI

Ata Demirer'in son haline sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'gençleşti resmen', 'helal olsun', 'adam başardı' gibi destek verici yorumlar geldi.

