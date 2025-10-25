Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Kenan Yıldız'ın gelişimi hakkında Igor Tudor'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"DEL PIERO TARİH YAZDI KENAN İÇİN DAHA ERKEN"

Kenan Yıldız'ın Del Piero ile kıyaslanması hakkında konuşan Tudor, "Karşılaştırmalar her zaman zordur, çünkü futbol değişti. Del Piero burada tarih yazdı, Kenan ise henüz kariyerinin ilk gerçek sezonunda. Çok farklı dönemler." dedi.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL"

Genç yeteneği Juventus'un en önemli oyuncusu olarak niteleyen Hırvat teknik adam, milli oyuncunun gelişimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Yıldız inanılmaz derecede önemli bir oyuncu, hatta kadrodaki en önemli isim diyebilirim. Her maçta oynuyor. Bu kolay bir şey değil, çünkü genç yaşta bu kadar sorumluluk almak herkesin yapabileceği bir şey değil.

"BÜYÜDÜKÇE RAKİPLERİN İLGİSİ ARTIYOR"

O sürekli elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kenan çok enerji harcıyor, bu yüzden her zaman aynı performansı göstermesi beklenemez. Bu tamamen doğal bir durum. Bu ritme tam olarak uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var. Kenan her maçta oynuyor ve büyüdükçe rakiplerin ilgisi de artıyor. Bu da sürecin bir parçası. O çok doğru yolda ilerliyor."