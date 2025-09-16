Igor Tudor'dan Kenan Yıldız tepkisi!

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Borussia Dortmund maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, milli oyuncumuz Kenan Yıldız için yapılan Del Piero benzetmesi için de tepki gösterdi.

İtalya Serie A'da Inter karşısında son dakikalarda gelen galibiyetin ardından Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı zorlu mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Igor Tudor, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız hakkında da konuştu.

KENAN VE DEL PIERO KIYASLAMASINA TEPKİ

Igor Tudor, Kenan Yıldız hakkında gelen soruya çarpıcı bir cevap verdi.

İşte Hırvat çalıştırıcının o sözleri;

"Bu tür karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz. Yıldız, Del Piero'yu düşünerek uyumuyor. Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını göreceğiz."

