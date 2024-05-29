İğrenç olayda sapık ağabeyin cezası belli oldu! 2 kız kardeşini istismar etmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İğrenç olayda sapık ağabeyin cezası belli oldu! 2 kız kardeşini istismar etmişti

Konya'da, iki kız kardeşine yönelik cinsel suistimal ve sarkıntılık iddialarıyla yargılanan V.B. (21), iki farklı suçlamadan ötürü toplamda 34 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Seydişehir'de bir Kuran kursuna devam eden E.B. (16), geçtiğimiz yıl ağustos ayında eğitmenine, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Eğitmenin bildirimi üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan V.B., ifadesinde, "İki yıl önce bir araba satın aldım. Kız kardeşim arabayı kullanmak istedi ve 'Arabayı kullanmak istiyorsan, benimle cinsel ilişkiye girmen gerekecek' dedim ve o da bunu kabul etti. Bu durum iki yıl sürdü" şeklinde konuştu. Bu ifade sonrasında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklandı.

E.B., Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ifadede, ağabeyi V.B.'nin 2016'dan 2023'e kadar, ailesinin evde olmadığı zamanlarda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, V.B.'nin diğer kız kardeşi A.B. (17) ile de sarkıntılık yaptığı ve onu taciz ettiği ortaya çıktı. Kız kardeşlerin ifadeleri sonrasında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı ve V.B.'nin E.B.'ye yönelik eylemleri için 30 yıla, A.B.'ye yönelik eylemleri için ise 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Karar duruşmasında Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan V.B., "E.B. bana iftira atmıştır, A.B.'ye de herhangi bir şey yapmadım ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Ancak mahkeme heyeti, V.B.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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