İHALE DÜZELTME İLANI ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yayın Tarihi: 05 Temmuz 2023 / 10:19

06.07.2023 tarihinde Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi 12633 ada 5 parsel Kat Karşılığı Yapım İşi İhale İlanı, 16.06.2023 tarihinde Türkiye gazetesinde ve 14.06.2023 tarihinde Lider Gazetesinde, 16.06.2023 tarihinde www.yuzyuzeakdeniz.com., www.yenicaggazetesi.com.tr. sitelerinde yayınlanan ihalemizin ihale tarih ve saati güncellenerek 20.07.2023 tarih ve saat:11:00 ‘da aynı şartlarda yapılacağı,

İLAN OLUNUR.