İHALE İLANI

Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2023 / 00:01



Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi, 100 ada 2 parselde bulunan 20.600 m2 sulu tarla vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve müteakip maddeleri hükümlerine göre Encümen ve İhale Komisyonu huzurunda açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır,



1-İhale 04.09.2023 Pazartesi Günü saat 14.00’te Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.



2-İhale Şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 1000 Türk Lirası Karşılığında temin edilebilecektir..



3-İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kamu kurum ve kuruluşlar bir dilekçeyle birlikte en geç 04.09.2023 Pazartesi Günü saat 13:.50 kadar komisyonumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.



4-İhaleye Katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler



a. Gerçek Kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi

b. Gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

c. İhaleye katılım dilekçesi (Belediyeden temin edilecek)

d. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı

e.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek)

f. Adli Sicil Kaydı Belgesi,

g. Gerçek Kişinin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin Belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı. (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 v.b. gibi S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

h. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı. Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti

i. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

j. Şartname alındı makbuzu,



4-İhaleye iştirak edecekler geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir, ihalenin Muhammen Bedeli 7.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



5-Posta İle başvurularda bulunacakların postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır,



6-Taşınmaz ihalesini uhdesine alacak kişi veya kamu kurum kuruluşların bedelini yatırdıktan sonra ve ihalenin kesinleşmesinden sonra taşınmaz teslim edilecektir.



7-İhale haddi layık görülmediği takdirde ihaleye yapan komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



8- Geçici teminat bedeli Muhammen Bedelin %3’üdür.



İlanen duyurulur. 18/08/2023



S.NO. MAHALLE PARSEL ARSA M2 MUH.BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 ATATÜRK 100 ADA 2 PARSEL 20.600 M2 7.500.000,00 TL 225.000,00 TL

NO ADRES CİNSİ/TAŞINMAZ MAL ADA PARSEL M2 MUHAMEN BEDEL 1 ATATÜRK MAH. DOĞA SOKAK NO:5 ÇAYIRLI SULU TARLA ATATÜRK MAH. 100 ADA 2 PARSEL 20.600.M2 7.500.000,00 TL







NOT:



1-Satılacak taşınmaz üzerinde 1 adet bina bulunmaktadır. Bina 2021 yılında yeni yapılmış olup, detayları istekli tarafından yerinde görülecektir.



2-Taşınmaz üzerinde yaklaşık 10.000 m2 lik kısımda beton kaplama yapılıdır.



3-Taşınmza ait Elektrik Trafosu Belediyemizce yapılmıştır.



4-1 Adet ağır yük kantarı mevcuttur.



Yukarıdaki donatılar satın alacak kişiye teslim edilecektir.









