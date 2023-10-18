İHALE İLANI YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ (ÜST KULLANIM HAKKI) EDİLEREK “KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ” YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ

Yalova Belediye Başkanlığından:

1- Yalova İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, ada 1301, parsel 5 sayılı adreste bulunan, Yalova Belediyesine ait 900.05 m2 yüzölçümlü 1 adet (arsa) taşınmazda, ekli ön avan proje doğrultusunda, sınırlı ayni hak tesisi (üst kullanım hakkı) karşılığında 1.200,78 m2 inşaat alanlı sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere, kültür ve gençlik merkezi inşaatı yapılması, işletilmesi ve işletme süresinin sonunda Yalova Belediyesine devredilmesi işi ihale edilecektir.

2- Taşınmazların Özellikleri:

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:

1. TAŞINMAZ:

İl : Yalova

İlçe : Merkez

Mahalle veya Köyü : Bahçelievler mah.

Cinsi : Arsa

Yüzölçümü : 900,05 m²

Hisse Durumu : Tamamı Belediyenin

Tapu Tarihi : 06/09/2021

Ada No : 1301

Parsel No : 5

İmar Durumu : Kültürel Tesis Alanı

(Taks 0.60 – Emsal 1.20 Yençok=3 kat)



3- İşin Tahmini İşletme Süresi ve Tahmini İnşaat Keşif Bedeli:

İhale konusu işin tahmini işletme süresi: 29 yıl 8 ay Tahmini inşaat keşif bedeli : 7.624.953,00TL(kdv hariç)

4- İhale Tarihi ve Saati: 01/11/2023 Çarşamba günü saat: 14:00

5- İhalenin Yapılacağı Yer: Yalova belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Cd. Karizma İş Merkezi No: 3 Kat: 4 YALOVA

6- İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre açık teklif (eksiltme) usulü

7- İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

Kanuni ikametgahı gösteren ikamet senedi, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birini (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. Dernek/Vakıf olması halinde bağlı olduğu kurumdan onaylı faaliyet belgesi

İmza sirküleri vermesi.

Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği Noter tastikli imza sirküleri Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini (a) ve (b) farklarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyorsa, istekliler adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tastikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir. İhale konusu işin kapsamında yapılacak olan bina inşaatlarının tahmini keşif bedelinin %3’ü olan: 228.748,59-TL’ yi (ikiyüzyirmisekizbinyediyüzkırksekizlira ellidokuzkuruş) geçici teminat vermesi (2886 sayılı kanuna uygun olarak), İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler. Ayrıca grubun bütün ortaklıkları idare ile yapılacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalanacaklardır. İhale dokümanı alındı makbuzu, İhale ilan tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge, İhale ilan tarihi itibariyle SSK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğü’nden alınmış belge, İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, İstekli kültür, sanat ve gençlik alanları ile ilgili en az 5yıl ve üzeri süre boyunca faaliyette bulunuyor olmalıdır. Bu husus ticaret sicil gazetesi veya faaliyet durum belgesi ile belgelendirilecektir. Gerçek ve tüzel kişinin ve vekaleten katılınması halinde vekilin Yalova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına veya Torba yasalar kapsamında yapılandırma yaptığına ve yapılandırma şartlarını ihlal etmediğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Gelir Şefliği) alınmış “Vadesi geçmiş borcu yoktur” yazısı.

İstekli ortak girişim olması halinde, bu şartnameyi ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,

(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.



8- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 2.000,00-TL’ dır.

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’ye kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi No: 3 Kat 4 YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale günü teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10- Telgraf veya Faks’ la yapılacak müracatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



İlan olunur.

Naim ARDIÇ

Belediye Başkan Yardımcısı

