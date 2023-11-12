İHALE İPTAL İLANI
Yayın Tarihi:
KONU ANLATIMLI, SORU BANKASI, DENEME SINAVI VE YAPRAK TEST SATIN ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONU ANLATIMLI, SORU BANKASI, DENEME SINAVI VE YAPRAK TEST SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2023/1124400
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|4440906 - 2165814773
|c) Elektronik posta adresi
|:
|[email protected]
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|20.10.2023 - 4973
|b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|İTTİFAK GAZETESİ/www.kamusonhaber.com.tr - 20.09.2023
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|08.11.2023
|4- İptal nedeni veya nedenleri
İlgili harcama birimi tarafınca alım konusu işe ilişkin ihale yapılmaktan vazgeçilmiş olması nedeniyle iptal edilmiştir.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01929860