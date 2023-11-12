İHALE İPTAL İLANI

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KONU ANLATIMLI, SORU BANKASI, DENEME SINAVI VE YAPRAK TEST SATIN ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONU ANLATIMLI, SORU BANKASI, DENEME SINAVI VE YAPRAK TEST SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası:2023/1124400
1- İdarenin
a) Adresi:EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:4440906 - 2165814773
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:20.10.2023 - 4973
b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) ::İTTİFAK GAZETESİ/www.kamusonhaber.com.tr - 20.09.2023
3- İhale İptal Tarihi:08.11.2023
4- İptal nedeni veya nedenleri

İlgili harcama birimi tarafınca alım konusu işe ilişkin ihale yapılmaktan vazgeçilmiş olması nedeniyle iptal edilmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01929860