İHALE İPTAL İLANI

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 / 00:01

KONU ANLATIMLI, SORU BANKASI, DENEME SINAVI VE YAPRAK TEST SATIN ALINACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KONU ANLATIMLI, SORU BANKASI, DENEME SINAVI VE YAPRAK TEST SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/1124400 1- İdarenin a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773 c) Elektronik posta adresi : [email protected] 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 20.10.2023 - 4973 b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : İTTİFAK GAZETESİ/www.kamusonhaber.com.tr - 20.09.2023 3- İhale İptal Tarihi : 08.11.2023 4- İptal nedeni veya nedenleri

İlgili harcama birimi tarafınca alım konusu işe ilişkin ihale yapılmaktan vazgeçilmiş olması nedeniyle iptal edilmiştir.