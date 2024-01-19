İHALE İPTAL İLANI
Yayın Tarihi:
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2024/8314
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2128667000 - 2128737379
|c) Elektronik posta adresi
|:
|bilgi@beylikduzu.istanbul
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|10.01.2024 - 5030
|b) Gazete ve İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|Yenisöz Gazetesi - 11.01.2024
Yeniçağ İnternet Haber Sitesi
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ - 11.01.2024
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|17.01.2024
|4- İptal nedeni veya nedenleri
01/02/2024 tarihinde saat 11:00 da ihalesi yapılacak 2024/8314 İKN'li "Beylikdüzü Belediyesi Hizmet Binalarında Kullanılan Klimaların 2024 Yılı Periyodik Bakım,Montaj,Demontaj ve Tamir İşlerinin Yapılması İşi" hizmet alımı işi ihalesi ; ihale kapsamı ve iş kalemleri miktarlarının revize edilmesinden dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinini 27. Maddesi uyarınca iptal edilmiştir.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01969407