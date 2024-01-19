İHALE İPTAL İLANI

Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 / 00:01

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/8314 1- İdarenin a) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379 c) Elektronik posta adresi : bilgi@beylikduzu.istanbul 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 10.01.2024 - 5030 b) Gazete ve İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Yenisöz Gazetesi - 11.01.2024

Yeniçağ İnternet Haber Sitesi

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ - 11.01.2024 3- İhale İptal Tarihi : 17.01.2024 4- İptal nedeni veya nedenleri

01/02/2024 tarihinde saat 11:00 da ihalesi yapılacak 2024/8314 İKN'li "Beylikdüzü Belediyesi Hizmet Binalarında Kullanılan Klimaların 2024 Yılı Periyodik Bakım,Montaj,Demontaj ve Tamir İşlerinin Yapılması İşi" hizmet alımı işi ihalesi ; ihale kapsamı ve iş kalemleri miktarlarının revize edilmesinden dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinini 27. Maddesi uyarınca iptal edilmiştir.

