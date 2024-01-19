İHALE İPTAL İLANI

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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası:2024/8314
1- İdarenin
a) Adresi:BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2128667000 - 2128737379
c) Elektronik posta adresi:bilgi@beylikduzu.istanbul
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:10.01.2024 - 5030
b) Gazete ve İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise) ::Yenisöz Gazetesi - 11.01.2024
Yeniçağ İnternet Haber Sitesi
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ - 11.01.2024
3- İhale İptal Tarihi:17.01.2024
4- İptal nedeni veya nedenleri

01/02/2024 tarihinde saat 11:00 da ihalesi yapılacak 2024/8314 İKN'li "Beylikdüzü Belediyesi Hizmet Binalarında Kullanılan Klimaların 2024 Yılı Periyodik Bakım,Montaj,Demontaj ve Tamir İşlerinin Yapılması İşi" hizmet alımı işi ihalesi ; ihale kapsamı ve iş kalemleri miktarlarının revize edilmesinden dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinini 27. Maddesi uyarınca iptal edilmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01969407