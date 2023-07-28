İHALE İPTAL İLANI

Yayın Tarihi:

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası:2023/659063
1- İdarenin
a) Adresi:Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) 64 34091 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124555000 - 2124555082
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:04.07.2023 - 4896
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) ::Yeni Devir ve www.yenicaggazetesi.com.tr - 05.07.2023
3- İhale İptal Tarihi:26.07.2023
4- İptal nedeni veya nedenleri

Yatırım programında yapılan değişiklik sebebiyle iptal edilmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01868139