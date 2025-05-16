'İhale kralı' ile ortaklığı çıkmıştı! Şimşek'ten iddialara çok konuşulacak yanıt...

Selman Reşitoğlu'nun zenginliğinin arkasındaki ilişkileri ortaya çıkaran haberimiz sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

halktv.com.tr'nin haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı’ndan 10.9 milyar liralık yol ihaleleri alan Ek-Pet İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu’nun zenginliğinin ve ihalelerinin izini sürdü.

LONDRA'DAN FOTORĞAF GELDİ

Selman Reşitoğlu, temasları kapsamında bulunduğu Londra’da Mehmet Şimşek ile fotoğrafı paylaşmıştı.

Aynı karede ‘yenidoğan çetesi’ davasında adı geçen TRG Hospital’in ortaklarından Gürkan Dölekli bulunuyordu. Daha da dikkat çeken isim Abdurrahman Reşitoğlu’ydu.

Selman Reşitoğlu’nun amcası olan bu ismin Mehmet Şimşek ile ortak olduğu ortaya çıktı.

Bahadır Özgür, milyarlarca lira yol ihalesi alan Ek-Pet İnşaat’ın yarısı bu isme ait olduğunu yazdı. Yani ihaleleri amca-yeğen beraber topluyor.

Selman Reşitoğlu da verdiği röportajlarda şirketin amcası sayesinde bugünlere geldiğini özellikle vurguluyor.

ŞİMŞEK İLE ORTAK ŞİRKET

Abdurrahman Reşitoğlu ile Mehmet Şimşek ise hemşeri ama ikisi aynı zamanda ortak.

Mehmet Şimşek, AKP’deki bakanlık kariyeri bittikten sonra Londra’ya dönmüştü. 5 Ağustos 2021 yılında Reşitoğlu ile yüzde 50-50 ortaklık ile London RS Proporties adlı şirketi kurdu. Şimşek yönetim kurulu üyeliğinden 9 Ağustos günü ayrıldı. Fakat ticaret sicil kayıtlarında ortaklığı hala ‘aktif’ görünüyor. Bahadır Özgür ortaklıpa ilişkin belgeleri de paylaştı. London RS Proporties’in tek yöneticisi olarak ise Abdurrahman Reşitoğlu kayıtlı.

ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu haberin ardından, sosyal medya hesabından "Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi" dedi ve şu açıklamada bulundu:

“Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapmak zaruri olmuştur:

•Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir.

•Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur.

•Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır.

Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum.

Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur.

Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır.”

Bahadır Özgür, Şimşek ve Reşitoğlu’nun ortak olduğu şirkete ilişkin başka bir detaya daha dikkat çekmişti: İlk müdürü olan Hakan Camuz..

ORTAK ŞİRKETİN İLK MÜDÜRÜ BAKIN KİM ÇIKTI?

Camuz’un adı ‘Katar Gate’ olarak anılan ve 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi için AP vekillerine rüşvet dağıtıldığına ilişkin soruşturmada geçti. DW Türkçe’den Serdar Vardar, Brüksel’deki dava dosyasının belgelerine ulaşıp detaylı bir özel haber yayınlamıştı. Gözaltına alınan ve skandalın baş sanığı olan İtalyan politikacı ve eski AP Milletvekili Antonio Panzeri'nin de yardımcısı olan Francesco Giorgi, rüşvet trafiği için İtalya'da Equality adında paravan şirket kurduklarını söyleyerek, “Hakan'a ve adını hatırlamadığım İngiltere'deki şirketine başvurmayı öneren Filistinli'ydi” diyordu.

Kastettiği kişi Camuz’du. Bilal Erdoğan'ın da bir dönem yasal sözcülüğünü üstlenmişti Camuz. İngiltere'de Stoke White LTD adında bir hukuki danışmanlık şirketi bulunuyor. Dosyadaki iddialara göre, Camuz'un yöneticisi olduğu şirket Equality’ye para transferleri yaptı. Paravan şirketin hesaplarını inceleyen yetkililer, Camuz'un yanı sıra Türkiye'den başka bir şirketin daha Equality'e para yolladığını tespit etti. Bu şirket de İstanbul Fatih'te 2016'da Filistin uyruklu Hamza A. F. Harara tarafından kurulan Team Organizasyon Basın Yayın Ticaret’ti.

Ayrıca 2014’te ilk olarak ABD'de kurulan TURKEN Vakfı'nın İngiltere temsilciliği de 2015’te Camuz'un firmasının adresinde kuruldu. Vakfın İngiltere temsilciliğini 2019'a kadar Camuz yürüttü. DW’nin o dönem görüştüğü Camuz, Equality'ye ödemeler yaptığını kabul ederken, Katar lehine rüşvet parası sağladığını ise reddetmişti. Camuz, London RS Properties gayrimenkul şirketinde kısa süre direktörlük yaptığını, Şimşek ile ‘dost’ olduğunu da anlattı.

Şimşek ise DW Türkçe'nin konuya ilişkin sorularına hiçbir zaman yanıt vermedi.

'ORTAKLIK BİR MÜLK ALIMI İÇİN'

Şimşek’in yakın çevresi söz konusu ortaklığı doğrularken, Abdurrahman Reşitoğlu il eskiden beri tanıştığı, söz konusu ortaklığın ise 163 metrekare bir mülk edinilmek için yapıldığını söyledi. Diğer konular ile Şimşek’in hiçbir ilgisi olmadığı, edinilen mülkün de mal varlığında gösterildiği ifade edildi.