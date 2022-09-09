Barış Yarkadaş’ın İYİ Partili vekile 107 milyonluk ihale iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden belgeli cevap

Barış Yarkadaş’ın canlı yayında gündeme getirdiği iddialara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı açıklamayla cevap geldi.

"Bugüne dek 3000’den fazla ihale ABB TV’de canlı yayınlanmıştır" denilen açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

“BELEDİYENİN KAZANCI, YANİ “HALKIN PARASI” DİĞER TÜM UNSURLARDAN DAHA ÖNEMLİDİR. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE İHALE VERİLMEZ; HAK EDİLİYORSA CANLI YAYINDA ALINIR."

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün akşam bir televizyon kanalında yayınlanan programda Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında manipülasyon içeren açıklamalarda bulunulmuştur.

Konu hakkında;

1. “İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesi AÇIK İHALEDİR, DAVET USULÜ DEĞİLDİR. Açık ihalelere herkes katılabilmektedir. 17 firma doküman indirmiş, 5 firma teklif vermiştir. Konsorsiyumla ihaleye katılan, geçerli ve en düşük teklifi veren firma ihaleyi almıştır. İhaleye katılan firmaların sahipleri, eski sahipleri ya da ortakları hakkında siyasi parti sorgulaması yapılmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, siyasi kimliklere ya da parti üyeliklerine göre değil kırım oranlarına göre ihale yapmaktadır. Açık olarak yapılan bir ihalede en düşük ve geçerli teklifi veren firma hangisi ise ihaleyi o firma alır. İhalenin sonucuna yönelik bir itiraz olmamıştır, tarafımıza herhangi bir dava açılmamıştır.

2. Bu kişilerin alışık olmadıkları veya unuttukları husus, Ankara Büyükşehir Belediyesinde tüm ihalelerin TÜRKİYE’DE İLK KEZ yapılan uygulamayla canlı olarak yayınlanmasıdır. Bugüne dek 3000’den fazla ihale ABB TV’de canlı yayınlanmıştır. https://ankara.com.tr/kategoriler/ihaleler adresinde ve Youtube kanalında tüm ihalelerin kayıtları depolanmaktadır. Bahsedilen ihale de yine canlı olarak ABB TV’den yayınlanmıştır. İhale https://youtu.be/UZYgtvNiE_E adresinden izlenebilmektedir.

3. İhale 10 Aralık 2020 tarihinde ilan edilmiş, 13 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştır. İhale yılbaşından önce ilan edildiği için yaklaşık maliyet 2020 birim fiyatlarıyla belirlenmiştir. 2020 yılı yaklaşık maliyeti hesaplaması ile 2021 yılında gerçekleştirilen ihalede kırım oranı bu nedenle düşük kalmıştır. Nitekim resmi gazetede yılbaşından sonra yayınlanan birim fiyatlarda %25,52 artış yaşanmıştır. 2021 yılı fiyatları baz alındığında yaklaşık maliyetin 135 milyon TL olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

4. “İmalat aşamasında demir yerine beton kullanılarak ihaleyi kazanan firmaya haksız kazanç sağlandığı iddiası” safsatadır. TCDD’ye yazılan yazı ile (bölgede tren hattı bulunduğundan) görüş sorulmuş, alınan resmi cevapta bölgede bulunan elektrik hattı nedeniyle demirle etkileşim yaşanıp olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtilmiştir (Ek-1). Beton kullanılması sonucu maliyetin düşmesi sonucu oluşan 9 milyon 20 bin 839 TL’lik fark FİRMAYA YAPILAN ÖDEMELERDEN RESMİ TUTANAKLA KESİLMİŞTİR (Ek-2).

5. Canlı yayında ihale sistemi sonucunda bugüne kadar hiçbir kişiden ya da siyasi partiden tarafımıza ihale almak adına girişimde bulunulmamıştır. Daha önce, Gökçek’e yakın bazı firmaların yeni dönemde de Büyükşehir Belediyesinden iş aldığı konusunda haberler yapılmıştır. 21 Şubat 2022 tarihli Sözcü Gazetesinde yer alan haberde AK Parti İl Başkan Yardımcısı’nın ABB’nin açık ihalesine katılarak 88 milyon TL tutarında iş aldığı ve bu nedenle görevinden ayrılmak zorunda bırakıldığı bilgisi verilmiştir (Ek-3). Sonuç olarak ABB’nin ihalelerinde şeffaflık ve kamu faydası gözetilmekte, ihaleler parti üyeliğine göre değil kırım oranlarına göre verilmektedir.

6. Yeni dönemde açık ihalelere ortalama katılımcı sayısı 12’dir. Ortalama kırım oranı ise %23’tür. MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİNDE KİM OLURSA OLSUN AÇIK İHALELERE KATILABİLMEKTEDİR. ADAM KAYIRMA, TORPİL VE ADRESE TESLİM İHALE DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR. İHALELERDE BELEDİYENİN KAZANCI, YANİ “HALKIN PARASI” DİĞER TÜM UNSURLARDAN DAHA ÖNEMLİDİR. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE İHALE VERİLMEZ; HAK EDİLİYORSA CANLI YAYINDA ALINIR.

7. Trol çeteleri ve havuz medyasının yaptığı iftira dolu haberlere itibar edip kurumumuza konunun aslı sorulmadan yapılan manipülasyon içeren açıklamalar bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Zira gerçek dışı söylemlerin zararı her zaman bu söylemlerde bulunanlara olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."