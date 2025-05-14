İhalede AKP-MHP ittifakı: Lüks araçları tanıdık şirketten aldılar

AKP ve MHP’nin ittifakı kamu ihalelerinde de görülüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi VIP araç alımı yaptı.

Korkusuz’dan Firuze Şenavcı’nın haberine göre, AKP’li Fatma Şahin’in başkan olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı olan şirketlere en az bir adet VIP araç kiraladı. Konut şirketi için 16 araç kiralandı ve 8 milyon 821 bin 794 lira ödendi. Danışmanlık şirketi için 8 araç kiralandı 7 milyon 752 bin lira ödendi.

Sağlık ve spor için 9 araç kiralandı ve 5.4 milyon lira ödendi.

Kiralanan VIP araçların, Şehitkamil’in MHP’li meclis üyesi Memik Yılmaz’ın şirketinden alındığı ifade edildi.

Söz konusu ihale hem AKP ile MHP’nin ihalelerde de ittifakta olduğunu gözler önüne sererken hem de AKP’li belediyelerin lüks harcamalara devam ettiğini ortaya çıkardı.