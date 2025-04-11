İhaleye fesat karıştırma... İmamoğlu'nun ikinci davası da ertelendi

Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Akın Gürlek davasının ardından 'ihaleye fesat karıştırma' davası kapsamında ikinci defa hakim karşısına çıktı.

Dokuzuncu duruşmada da karar çıkmayan dava 11 Temmuz'a ertelendi.

SEGBİS İLE KATILACAKTI

İmamoğu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan yargılama Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmasına karar verildi.

İmamoğlu'na destek olmak isteyenler Büyükçekmece Adliyesi önünde toplandı ve 'Her şey çok güzel olacak' sloganı attı.

İmamoğlu’nun duruşmaya SEGBİS ile katılmak istemediği belirtildi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmadan karar çıkmazken, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi. Dava 11 Temmuz'a ertelendi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2023’te başlattığı inceleme sonrası açılan davada, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Yargılamada, İmamoğlu’nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasakla cezalandırılması isteniyor.

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