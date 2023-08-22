İhbar ettiği kişi AKP’li vekil çıktı, sorguya kendisi çekildi. Gülmeyin ha, olay gerçektir

Yalova’da AKP'li Meliha Akyol’a ait otomobilin park yasağı yapması üzerine bir vatandaş polisi arayarak şikayetçi oldu. Trafik polisinin gelip aracını çekmesini bekleyen vatandaş asayiş polisi GBT’sini sorgulamaya gelince neye uğradığını şaşırdı.

İhbar ettiği kişi AKP’li vekil çıktı, sorguya kendisi çekildi. Gülmeyin ha, olay gerçektir

AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal ettiğini gören Recep Adıgüzel, 112 ihbar hattını arayarak şikâyetçi oldu.

Adıgüzel yaşadıklarını canlı yayınla anlattı.

Tele1.com’da yer alan bilgilere göre; Ataş’ın haberine göre; Adıgüzel, trafik polisinin gelmesini beklerken, asayiş polisi geldi. GBT’si sorgulanan vatandaş tepki gösterdi. Trafik polisi ise gelmedi. Araç, saatler sonra vekilin şoförü tarafından yasaklı alandan kaldırıldı.

Olay yerinden 1 saat 45 dakika canlı yayın yapan Adıgüzel, 112 ihbar hattını aradığını belirterek “Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, ‘Kanunlar herkese eşittir’ dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik.” ifadelerini kullandı.

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