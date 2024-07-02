İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi

İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi
Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’da bir apartmandaki daireden kokular geldiği ihbarı ile eve giren sağlık ekipleri fenalaştı.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 1

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloklu sitede yaşandı.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 2

Binanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün evinden gelen koku ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 3

Çevredekilerin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 4

Polis önce kapıyı çaldı, ancak içeriden cevap alamadı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 5

İtfaiye ekibi, balkon üzerinden eve girerek içeriye girdi ve Celal Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 6

Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından Celal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 7

Sağlık görevlilerinden biri kokudan etkilenince ek bir ekip daha çağrıldı. Polis, durumu savcılığa bildirdi.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 8

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Celal Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 9

Celal Ö.'nün ölüm sebebi otopsi sonucunda netlik kazanacak. Soruşturma devam ediyor.

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İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi 10
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