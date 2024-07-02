İhbar geldi. Eve giren sağlıkçılar fenalık geçirdi

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloklu sitede yaşandı.
Binanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün evinden gelen koku ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Çevredekilerin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis önce kapıyı çaldı, ancak içeriden cevap alamadı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekibi, balkon üzerinden eve girerek içeriye girdi ve Celal Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından Celal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık görevlilerinden biri kokudan etkilenince ek bir ekip daha çağrıldı. Polis, durumu savcılığa bildirdi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Celal Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Celal Ö.'nün ölüm sebebi otopsi sonucunda netlik kazanacak. Soruşturma devam ediyor.