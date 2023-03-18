18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İhbara giden polisler şaştı kaldı. Ne yapacaklarını bilemediler

İhbara giden polisler şaştı kaldı. Ne yapacaklarını bilemediler

Aydın’da komşusunun yemek kokusundan rahatsız olan vatandaş, polise şikayette bulundu. Polis yemeğinin kokusu komşuya giden diğer şahsı da kokunun yayılmasını önlemesi için uyardı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:20
Takip Et

İhbara giden polisler şaştı kaldı. Ne yapacaklarını bilemediler

İhbara giden polisler şaştı kaldı. Ne yapacaklarını bilemediler
+
Aa
-

İHA

Aydın'ın Merkez ilçesi Efeler'de gerçekleşen olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı gösterdi.

İddiaya göre, bir vatandaş evinde otururken komşusunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmeyip rahatsız olduğu gerekçesi ile polisi arayıp şikayetçi oldu.

Mahalleye gelen polis ekipleri, durumdan şikayetçi olan şahısla görüşüp yemeğinin kokusu komşuya giden diğer şahsı da kokunun yayılmasını önlemesi için uyardı.

Yaşanan ilginç olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı gösterirken, mahalleye polis çağrılma sebebi de durumu öğrenen vatandaşları şaşırttı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
1
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
2
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
3
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
4
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
5
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
7
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.