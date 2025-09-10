İhbara giden polislerin üzerine pitbull saldılar

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Halil A.’nın eşi S.A.’ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince öfkelenen Halil A., yasaklı ırk pitbull köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu bir polis bacağından yaralandı. Hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından Halil A. gözaltına alınmak istendi.

Ancak gözaltı sırasında da direnen Halil A., bir polis memurunu kolundan yaraladı. Olayda yaralanan iki polis hastaneye götürülürken, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Zanlı Halil A. emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Halil A., cezaevine gönderildi.