Ihlamur cildi güzelleştirir mi?

Yüzünüzdeki kabarıklıklardan, lekelerden ve izlerden şikayetçiyseniz ıhlamurdan yararlanabilirsiniz. İşte ıhlamurla hazırlanan bir güzellik maskesi:

Bir parça ıhlamuru sıcak suda çay gibi demleyip süzün.

Sorunlu bölgenize kompres yapın.

Kalan suyu buz kabına koyun her gün yüzünüzde gezindirin. Cildiniz sakinleşecektir.

IHLAMUR ÇAYININ CİLDE İYİ GELİR Mİ

Mevsim geçişlerinde meydana gelen rahatsızlıkları önleyen ıhlamur çayı soğuk algınlığını gidermeye de yardımcı olur. Ihlamur çayı alt ve üst solunum yollarındaki mikropları yok ederken enfeksiyon oluşumunu da hızla önler.



IHLAMUR ÇAYININ CİLDE YARARLARI



Ihlamur çayı cilt kusurlarını önlerken kırışıklık oluşumunu da önler. Gözlerdeki yorgunluk izlerini de yok eden ıhlamur çayı yaşlanmanın etkilerini azaltır. Ciltteki kırışıkları azaltan ıhlamur çayı hücreleri de yeniler. İyileştirici bir özelliğe sahip olan ıhlamur çayı deri üzerindeki kızarıklıkları da önler. Ihlamur çayı tonik gibi kullanıldığı takdirde cilt lekeleri de giderilir. Ihlamur çayı anti aging etkisine sahiptir. Cildi korunmaya yarayan ıhlamur çayı lekelenmeleri de kısa bir sürede giderir. Cilt tahrişlerini önleyen ıhlamur çayı selülitlerin giderilmesinde de kullanılabilir.