Ihlamuru kaynatmak yanlış mı

Türk Fi­to­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, ıh­la­mu­run et­ki­li ol­ma­sında nasıl hazırlanmasının önemli olduğunu açıkladı. İşte o bilgiler ve ayrıntıları…

KAYNAK: İHA
Ihlamuru kaynatmak yanlış mı

Türk Fi­to­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, ıh­la­mu­run et­ki­li ol­ma­sın­da kul­la­nı­lan çi­çek­le­rin ka­li­te­si­nin ya­nın­da ha­zır­la­ma yön­te­mi­ne de dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­nin altını çizdi.

Prof. Sezik, “A­çık­ta, ak­tar­da sa­tı­lan ıh­la­mur­lar kul­la­nıl­ma­ma­lı. Çu­val­lar­da, ku­tu­lar­da sak­la­nan, kaç yıl ön­ce top­lan­dı­ğı bi­lin­me­yen, ka­tış­tı­rıl­mış ol­ma­sı muh­te­mel, mik­ro­or­ga­niz­ma ve bu mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın mey­da­na ge­tir­di­ği af­la­tok­sin­ler gi­bi za­rar­lı mad­de­le­ri ta­şı­ya­bi­le­cek çi­çek­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­nın sağ­lı­ğa ya­rar ye­ri­ne za­rar ve­re­bi­le­ce­ği de unu­tul­ma­ma­lı­” diye konuştu.

İHA

Öne Çıkanlar
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
Son Haberler
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı Magazin
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut hayatını kaybetti Dünya
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut hayatını kaybetti
Hazine yine borçlandı. Bu seferki rakam 1 milyar TL Ekonomi
Hazine yine borçlandı. Bu seferki rakam 1 milyar TL
İsrail’de Yüksek Mahkeme önünde yargı reformu protestosu Dünya
İsrail’de Yüksek Mahkeme önünde yargı reformu protestosu
Küresel piyasalar pozitif döndü Ekonomi
Küresel piyasalar pozitif döndü
Van Gölü sahilinde korkutan yangın Güncel
Van Gölü sahilinde korkutan yangın
Turkcell’de deprem. Görevinden ayrıldı Güncel
Turkcell’de deprem. Görevinden ayrıldı