Ihlamuru kaynatmak yanlış mı

Türk Fi­to­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, ıh­la­mu­run et­ki­li ol­ma­sında nasıl hazırlanmasının önemli olduğunu açıkladı. İşte o bilgiler ve ayrıntıları…