Ihlamuru sakın böyle tüketmeyin! Böbrekleri yok ediyor! Uzmanlar uyardı

Ihlamur, içerdiği flavonoidler ve çeşitli antioksidanlar sayesinde genellikle soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara karşı önerildi. Bununla birlikte, uzmanlar, bu bitkinin aşırı kullanımının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve özellikle böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Böbrekleri tehdit eden 5 besin! Uzmanlar uyardı

IHLAMURUN BÖBREKLERE ZARARLARI

Birçok kişi, ıhlamurun tamamen doğal ve zararsız olduğunu düşünse de, yapılan bazı bilimsel araştırmalar, aşırı ıhlamur tüketiminin, böbrekleri olumsuz etkileyebileceğini gösterdi.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Jennifer Collins, "Ihlamurun aşırı tüketimi, vücutta fazla sıvı birikmesine yol açabilir. Bu durum, böbreklerin sıvı dengesini düzenleme yeteneğini zorlaştırarak, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir" dedi.

Çok fazla ıhlamur tüketmek, özellikle böbrek hastalığı riski taşıyan kişilerde, "hiperkalemi" adı verilen yüksek potasyum seviyelerine neden olabilir.

İnsanların korkulu rüyası böbrek taşı sorununu kolay düşürme yöntemleri... Uzmanlardan doğal çözümler

Potasyum, böbrekler aracılığıyla vücuttan atılır, ancak böbrekler düzgün çalışmazsa, potasyum birikimi kalp ritmini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

IHLAMURUN YANLIŞ KULLANIMI VE BÖBREK YETMEZLİĞİ RİSKİ

Ihlamurun fazla tüketimiyle ilgili en büyük endişe, böbrek yetmezliğine yol açabilecek "potasyum zehirlenmesi" riski.

Böbrek hastalıkları uzmanı Dr. Mark Sullivan, "Böbrek fonksiyonları zayıf olan bireylerde, fazla potasyum vücutta birikerek, kalp durması gibi hayati tehlike yaratabilecek durumlara yol açabilir. Ihlamur da bu riski artıran bitkilerden biridir" dedi.

Ayrıca, ıhlamur çayının yüksek miktarda alımı, idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücudun aşırı sıvı kaybetmesine de neden olabilir.

Portakal suyu böbrekleri temizliyor mu? Uzmanlar anlatıyor...

Uzmanlar, aşırı sıvı kaybının, özellikle böbreklerde işlev kaybı yaşayan kişilerde, potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini vurguladı.

DOĞRU TÜKETİM MİKTARI NE OLMALI?

Ihlamur, ölçülü kullanıldığında oldukça faydalı olabilir, ancak dozajı çok önemli.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Ihlamurun günde bir fincandan fazla tüketilmesi, vücudu gereksiz yere zorlayabilir. İdeal miktar, günde bir ila iki fincan arasında olmalıdır" dedi.

Dr. Thompson, özellikle böbrek hastalığı olan kişilerin, ıhlamuru tüketmeden önce bir doktora danışmalarını önerdi.

Ayrıca, ıhlamurun taze ve organik şekilde tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu, işlenmiş ıhlamur ürünlerinin ise potansiyel olarak zararlı katkı maddeleri içerebileceğini belirtti.

KİMLER IHLAMURU DİKKATLİ KULLANMALI?

Böbrek rahatsızlıkları, kalp hastalıkları veya diüretik ilaç kullanımı olan kişilerin ıhlamur tüketiminden önce mutlaka uzman görüşü alması gerekiyor. Bunun yanı sıra, ıhlamur, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve ilaçların etkinliğini azaltabilir.