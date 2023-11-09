Ihlamurun şifası nasıl iki katına çıkarılır

Prof. Dr. Ekrem Sezik ıhlamur tüketenlere şifasını artırma yollarını açıkladı. İşte detaylar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Ihlamurun şifası nasıl iki katına çıkarılır

Prof. Dr. Ekrem Sezik, ıhlamur çiçeğinin kalitesiz olması durumunda Avrupa İlaç Kurumu tarafından belirtilen etkilerin sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek şöyle uyardı:

“Açıkta, aktar gibi dükkânlarda satılan ıhlamurların kullanılması tavsiye edilmemektedir. Çuvallarda, kutularda saklanan, kaç yıl önce toplandığı bilinmeyen, katıştırılmış olması muhtemel, mikroorganizma ve bu mikroorganizmaların meydana getirdiği aflatoksinler gibi zararlı maddeleri taşıyabilecek çiçeklerin kullanılmasının sağlığa yarar yerine zarar verebileceği de unutulmamalıdır. Bilinen firmaların mikrobiyolojik ve diğer kalite kontrolleri yapılmış poşet çayları tercih edilmelidir.”

IHLAMUR ÇAYININ HAZIRLANMASI VE TÜKETİMİ NASIL OLMALI

Sezik, “Ihlamur şifa amacı için içiliyorsa, içinde 2-2,5 gram ıhlamur çiçeği taşıyan 1 poşeti kupaya koyarak, üzerine çok kaynar olmayan sıcak su ilâve edilip, 5-10 dakika kadar bekletilerek içilmesini, eğer ıhlamur keyif için içiliyorsa, poşetin 4-5 dakika kadar sıcak suyun içinde tutun” diye konuştu

.
Sezik ayrıca, ıhlamur kaynar suda uzun bir süre bekletilirse, yapısındaki maddelerin değişmesine paralel olarak, hafif sarı olan rengin kırmızıya döndüğünü, kendine has koku kaybolmaya başladığını ve yararlı etkisi, yapısındaki maddeler değiştiği için azaldığını içilenin, ıhlamur çayı olmadığını belirtiyor.

IHLAMURUN YARARLARI

Son yıllarda yapılan bir klinik çalışmada, 40-50 º’deki 500 ml suya iki poşet ıhlamur konmuş, hastaların 10 dakika ıhlamur buharları ile buğu yapması sağlanmış. ıhlamur buğusunun, hastalarda terletici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Ihlamur çayının soğuk algınlığının belirtilerini azaltıcı, terletici ve dolayısıyla hastayı rahatlatıcı etkilerinin bulunduğu, ayrıca hafif stres vakalarında da rahatlatıcı olarak kullanılabileceği Avrupa İlaç Kurumu tarafından kabul edilmiştir.

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