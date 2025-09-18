Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar’dan turistlere sıcak jest

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Ihlara Belediyesi, yerli ve yabancı turistlere gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kasabayı ziyarete gelen Fransız turistler, Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar’ı makamında ziyaret ederek memnuniyetlerini ve teşekkürlerini iletti.

Başkan Akar, ziyaret sırasında konuklara kasabayı ve vadinin doğal güzelliklerini tanıtarak bilgilendirmelerde bulundu. Aynı zamanda misafirlere Ihlara’ya özgü hediyeler takdim eden Akar, ziyaretin samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Yunus Akar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kasabamızı ve vadimizi ziyarete gelen Fransız misafirlerimiz, memnuniyetlerini dile getirmek ve teşekkür etmek amacıyla Belediyemizi ziyaret ettiler. Kasabamız hakkında misafirlerimizi bilgilendirerek, kendilerine hediyeler takdim ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine şahsım ve kasabam adına teşekkür ediyorum."

Ihlara, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve eşsiz vadisi ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başkan Akar’ın misafirlere gösterdiği yakın ilgi ve jestler, kasabanın turizm potansiyelini artırırken, ziyaretçilerin Ihlara’dan olumlu izlenimlerle ayrılmasını sağlıyor.

Belediye yetkilileri, bu tür ziyaretlerin kasabanın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor ve önümüzdeki dönemde de turistlere yönelik çeşitli bilgilendirme ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtiyor.