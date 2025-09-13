Ihlara’da gökyüzü şöleni başlıyor

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın turizmde yükselen değerlerinden biri olan sıcak hava balonculuğu, muhteşem bir etkinlikle taçlanıyor.

Aksaray Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek “Aksaray Ihlara Balon Gösterisi”, 20-21 Eylül tarihlerinde Ihlara Vadisi Belisırma Balon Kalkış Alanında doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını buluşturacak.

Gün doğumuyla birlikte havalanacak 30 sıcak hava balonu, vadinin benzersiz manzarasında görsel bir şölen sunacak. Etkinlik süresince vatandaşlar kamp alanında konaklayabilecek, doğa yürüyüşleri ve müzik dinletileriyle festival havasını doyasıya yaşayacak. Kamp ateşi eşliğinde yapılacak mini konserler de programa renk katacak.

“BALON TURİZMİNE İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Son yıllarda Aksaray’da sıcak hava balonculuğuna olan ilgi giderek artıyor. Özellikle Ihlara Vadisi, Selime Peribacaları, Belisırma ve Hasandağı çevresinde düzenlenen uçuşlara katılımın çoğalmasıyla balon şirketlerinin sayısı da artış gösterdi. Başlangıçta yalnızca birkaç balonla yapılan uçuşlar bugün 10’a kadar yükselirken, bu sayı gösteri kapsamında 30 balona ulaşacak.

VALİ KUMBUZOĞLU: “AKSARAY TURİZMDE YÜKSELİYOR”

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle Kapadokya bölgesinde önemli bir turizm merkezi haline geldiğini vurguladı. Aksaray’ın 11 bin yıllık geçmişe sahip köklü medeniyet mirasıyla her yıl ziyaretçi sayısını artırdığını belirten Vali Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

“Aksaray’ı Anadolu’nun özü olarak tanımlıyoruz. Tarım ve sanayi şehri olan kentimiz, turizmde de sahip olduğu değerleri ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla her platformda olmaya devam ediyoruz. Bu amaçla Aksaray Ihlara Balon Gösterisi’ni düzenliyoruz. Amacımız gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan balonların büyüleyici güzelliğini insanlarımızla buluşturmak ve onlara unutulmaz anlar yaşatmaktır.”

FESTİVAL HAVASINDA DOLU DOLU PROGRAM

Etkinlik boyunca ziyaretçiler sadece balon gösterilerine tanıklık etmekle kalmayacak. Kamp alanında kurulacak çadırlarla doğa severler gün boyu etkinliklere katılabilecek, geceyi ise kamp ateşi eşliğinde konserlerle geçirecek. Ayrıca dünyaca ünlü Ihlara Vadisi’nde gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü katılımcılara vadinin eşsiz manzaralarını keşfetme imkânı sunacak.

Vali Kumbuzoğlu, tüm vatandaşları bu eşsiz deneyime ortak olmaya davet ederek, “Herkesi 20-21 Eylül’de Ihlara Vadisi’nde gökyüzü şölenine bekliyoruz” dedi.