Ihlara’da ilköğretim haftası coşkusu!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Programa; Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Keçeci, kurum amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“YENİ EĞİTİM YILI UMUT VE HEYECANLA BAŞLADI”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu. Eğitim camiasına hitap eden protokol üyeleri, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar, yaptığı konuşmada eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu vurguladı. Başkan Akar, “2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

ÖĞRENCİLER VE VELİLERDEN YOĞUN İLGİ

Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve halk oyunları gösterisiyle renklenirken, katılımcılar da bu coşkuya ortak oldu. Veliler, çocuklarının eğitim yolculuğuna şahitlik etmenin mutluluğunu yaşarken, öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.

İlköğretim Haftası etkinlikleri, okul bahçesinde yapılan hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.