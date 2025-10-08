YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın turizm cenneti Ihlara Kasabası’nda büyük bir konut hamlesi başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda başlatılan “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında kasabaya 96 konutluk yeni bir TOKİ projesi kazandırıldığını açıkladı.

Başkan Yunus Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemizde yapılması planlanan 500.000 konut projesi kapsamında TOKİ Başkanlığı tarafından kasabamıza 6 blok, 96 konut inşa hakkı kazanılmıştır. Kısa bir süre sonra talep toplamak için siz değerli vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Her şey Ihlara için… Saygılarımla.”

Akar’ın açıklaması, kasaba halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Uzun yıllardır sosyal konut beklentisi içinde olan Ihlara halkı, bu gelişmeyle birlikte konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanacağını belirtti.

TOKİ tarafından yapılacak 96 konutun 6 blok halinde planlandığı, proje kapsamında modern yaşam alanları, yeşil çevre düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmelerinin de yer alacağı öğrenildi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Ihlara’nın hem sosyal hem ekonomik anlamda önemli bir ivme kazanması bekleniyor.

MHP’li Belediye Başkanı Yunus Akar, göreve geldiği günden bu yana kasabanın turizm potansiyelini artırmanın yanı sıra yaşam standartlarını da yükseltmek için çeşitli projeler yürütüyor.

Akar, yeni TOKİ projesinin Ihlara’nın geleceği açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Amacımız vatandaşlarımızı modern, güvenli ve uygun fiyatlı konutlarla buluşturmak. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

TOKİ’nin proje onay sürecinin tamamlanmasının ardından talep toplama ve başvuru aşamalarının başlatılacağı bildirildi. Belediye tarafından vatandaşlara başvuru şartları ve detaylı bilgiler kısa süre içinde duyurulacak.

Yeni konut projesinin tamamlanmasıyla birlikte Ihlara’da yaşam kalitesi artacak, genç nüfusun yerleşim eğilimi güçlenecek ve bölgenin ekonomik hareketliliği de hız kazanacak.