İhmaller zinciri can mı aldı?

Mete BÜYÜKMURAT - GAZİANTEP / YENİÇAĞ



İddialara göre, hastane personelinin yetersiz bilgilendirmesi ve tedavi sürecindeki aksaklıklar, Nevin Er'in ölümüne yol açtı.

"DURUMU İYİ' DENİLEN HASTA ANİDEN KAYBEDİLDİ"

14 Temmuz 2025'te karın ağrısı şikayetiyle acil servise kaldırılan Nevin Er, yapılan tetkikler sonrası "pankreatit (pankreas iltihabı)" ve mide spazmı teşhisiyle cerrahi yoğun bakıma alındı. Tedavi sürecinde Dr. Arif Karakayalar, Dr. Mukaddes, Dr. Pınar ve Dr. Yunus Kemal'in görev aldığı belirtildi.

İsmail Er, yoğun bakım süresince "durumu iyiye gidiyor" denmesine rağmen, eşinin 16 Temmuz sabahı aniden entübe edilerek hayatını kaybettiğini söyledi. Er, "Saat 03.57'de entübe edildiği söylendi, ancak ölüm saati konusunda çelişkili açıklamalar var. Hastane 09.45 dedi, resmi belgede 11.15 yazıyor" dedi.

"İLAÇLARI BİZ TEMİN ETTİK, BİLGİ ALAMADIK"

İsmail Er, en çarpıcı iddiasını ise ilaç konusunda dile getirdi: "Yoğun bakımda olmayan ilaçlar için bize ulaşıldı. Oğlumuz eczaneden alıp hastaneye getirdi. Devlet hastanesinde hasta yakını ilaç mı temin eder?"

Ayrıca, hastane yönetiminin aileyle yeterli iletişim kurmadığını belirten Er, "Numaramız verilmesine rağmen aramadılar. Sürekli yoğun bakım kapısında bekledik" ifadelerini kullandı.

DOKTORLAR VE HASTANE YÖNETİMİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İsmail Er, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, hastane başhekimliği ile birlikte Dr. Mukaddes, Dr. Pınar ve Dr. Yunus Kemal'i sorumlu tutarak ihmalkarlık iddiasıyla soruşturma başlatılmasını talep etti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin'den henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi inceleme başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.

Aile, hem idari hem adli sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Detaylar gelecek...