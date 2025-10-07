İhraç edilen Atatürkçü teğmeni parmak sallayıp tehdit etti! Bu bilgiyi ilk kez paylaştı...

Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda 10 Kasım 2023'te düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni sırasında yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden Piyade Teğmen A.A. ile yaşanan tartışma sonucu ihraç edilen Piyade Teğmen Recep Ayar, deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

"BANA PARMAK SALLAYIP, 'BAŞINA NELER GELECEĞİNİ GÖRECEKSİN' DEMİŞTİ"

Ayar, "Atatürk rozeti takmayı reddeden Teğmen(!) TSK'ya geri döndü. Bana parmak sallayıp, 'başına neler geleceğini göreceksin' demişti, bu ayrıntıyı da ilk kez paylaşıyorum. Onunla tartışan silah arkadaşlarımdan bazılarına mahkemelerden red verildi, bazılarının dosyaları mahkeme günleri verilmeden bekletiliyor. Orkun Albayım, babam, can komutanım haksız yere günlerdir hapis tutuluyor. Arayıp 'Nasılsın' demesini özledim. Bu öfke çok tarifsiz bir duygu" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İSİM SORU ÖNERGESİ VERDİ

Bu gelişme üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi sundu. Bulut önergesinde, "Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayla ilgili olarak, Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmeni ve onu savunan teğmenleri koruyan bir idari tutum söz konusu mudur? Aynı olayda yer alan teğmenler hakkında bir kısmının göreve dönmesi, bir kısmının ihracının onanması göz önüne alındığında, disiplin sistemi siyasi veya ideolojik saiklerle mi işletilmektedir?" sorusunu yöneltti.

ATATÜRKÇÜ TEĞMENLERDEN İLK FOTOĞRAF

Öte yandan, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulları mezuniyet töreninde subay yemini ettikleri gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen beş teğmenin Anıtkabir ziyaretine ilişkin yeni bir fotoğraf sosyal medyada yer aldı. İhraç edilen teğmenler Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç, ihraç kararının ardından Şubat 2025'te Anıtkabir'i ziyaret etmişti.