İhraç edilen Atatürkçü teğmenler işe başladı

30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyetinde resmi törenin sona ermesinin ardından kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılan teğmenler TSK’dan ihraç edilmişti. 5 teğmen geriye dönüş için davalar açmıştı. Teğmenlere ise ilk zamanlarda destek çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Teğmenlere sahip çıkacağız” demişti. Müyesser Yıldız, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davet ettiği teğmenlerden Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmenin artık ABB personeli olarak görev yapacağını açıkladı. Ayrıca 2023’te Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde yaşanan olaylar üzerine TSK’dan atılan teğmenlerin de göreve başladığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu’ndaki yemin töreninde kılıç çatan ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyen teğmenler, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Teğmenlerin YDK’da savunmalarını yaptı. Ancak TSK, 5 teğmen ve 3 komutanı ihraç edilmişti. Teğmenler ve komutanları ise geriye dönüş için tek tek dava açmıştı.

4 TEĞMEN ABB’DE GÖREV YAPACAK

Bu süre zarfında teğmenlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tazminatlarını ödeyecekleri desteğini açıklamıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise teğmenlere iş desteği sallayacağını söylemişti. Son olarak davet ettiği teğmenlerden Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen artık ABB personeli olarak görev yapacak.

TEĞMENLER İŞBAŞI YAPTI

Ayrıca gazeteci Müyesser Yıldız, 2023’te Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde yaşanan olaylar üzerine TSK’dan atılan teğmenlerin de göreve başladığını açıkladı.